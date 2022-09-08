Блінкен офіційно оголосив про виділення понад $2 млрд допомоги Україні та 18 сусіднім країнам

Держсекретар США Ентоні Блінкен 8 вересня оголосив про виділення понад $2 млрд військової допомоги Європі (Україні та ще 18 сусіднім країнам). Про це він повідомив в своєму Twitter.

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Гроші підуть на підтримку довгострокових інвестицій в оборону. Зазначимо, що під час повідомлення про додаткову допомогу Блінкен знаходиться в Києві. Він прибув із неанонсованим візитом до столиці України на зустріч з Президентом Володимиром Зеленським.

За інформацією Associated Press, $1 млрд отримає Україна, а решту розділять між Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією, Албанією, Боснією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією та Косово.

"Ця допомога ще раз демонструє нашу непохитну відданість майбутньому України як демократичної, суверенної та незалежної держави, а також безпеці союзників і партнерів у всьому регіоні", – йдеться у повідомленні видання.

Він також підтвердив, що Україна отримає ще 675 мільйонів доларів допомоги від США. Про це напередодні в Німеччині на авіабазі Рамштайн повідомив міністр оборони США Ллойд Остін.

Відомо, що новий пакет включає гаубиці, артилерійські боєприпаси, Humvee, броньовані санітарні машини, протитанкові системи тощо. Він додав, що США разом із союзниками збільшили кількість гаубиць для ЗСУ у 18 разів.