Блинкен официально объявил о выделении более $2 млрд помощи Украине и 18 соседним странам

Госсекретарь США Энтони Блинкен 8 сентября объявил о выделении более $2 млрд военной помощи Европе (Украина и еще 18 соседних стран). Об этом он сообщил в своем Twitter.

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Деньги пойдут на поддержку долгосрочных инвестиций в оборону. Отметим, что во время сообщения о дополнительной помощи Блинкен находится в Киеве. Он прибыл с неанонсированным визитом в столицу Украины на встречу с президентом Владимиром Зеленским.

По информации Associated Press, $1 млрд получит Украина, а остальные разделят между Латвией, Литвой, Молдовой, Черногорией, Северной Македонией, Польшей, Румынией, Словакией и Словенией, Албанией, Боснией, Болгарией, Хорватией, Чехией, Эстонией, Грузией, Грецией. .

"Эта помощь еще раз демонстрирует нашу непреклонную преданность будущему Украины как демократического, суверенного и независимого государства, а также безопасности союзников и партнеров по всему региону", – говорится в сообщении издания.

Он также подтвердил, что Украина получит еще 675 миллионов долларов помощи США. Об этом накануне в Германии на авиабазе Рамштайн сообщил министр обороны США Ллойд Остин.

Известно, что новый пакет включает в себя гаубицы, артиллерийские боеприпасы, Humvee, бронированные санитарные машины, противотанковые системы и т.д. Он добавил, что США вместе с союзниками увеличили количество гаубиц для ВСУ в 18 раз.