Зеленский встретился с Блинкеном и наградил его орденом: какие темы обсуждались

Президент Владимир Зеленский провел 8 сентября в Киеве встречу с государственным секретарем США Энтони Блинкеном, обсудив с ним, в частности, наращивание оборонной поддержки Украины и ситуацию на Запорожской атомной электростанции.

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Как сообщает пресс-служба главы государства, тот отметил, что визит Блинкена является важной демонстрацией лидерских позиций США и знаком солидарности с Украиной во время полномасштабного вторжения России.

Президент отметил ощутимую поддержку со стороны США суверенитета Украины и подчеркнул, что оказываемая ей помощь ускорит достижение главной цели – восстановление территориальной целостности государства.

Зеленский высоко оценил объявленное 24 августа президентом США Джозефом Байденом решение предоставить Украине 6 миллиардов долларов: пакета безопасности на 3 миллиарда долларов и 3 миллиарда финансовой поддержки через Всемирный банк.

Глава государства также поблагодарил за одобренный в четверг на встрече международной группы по оказанию военной помощи Украине в формате "Рамштайн" новый пакет помощи в размере 675 миллионов долларов.

"Мы благодарны за этот сигнал, благодарны за вашу большую поддержку, которую мы чувствуем каждый день. Позвольте в вашем присутствии поблагодарить за это администрацию президента Байдена, его лично, Конгресс США", - сказал Зеленский.

Президент отметил, что американское оружие "положительно влияет" на ситуацию на фронтах, а особенно Вооруженные силы Украины "уважают" реактивные системы залпового огня HIMARS. От имени украинских военных глава государства поблагодарил США за это оружие.

Зеленский и Блинкен подробно обсудили перспективы наращивания оборонной поддержки Украины со стороны США. Была отмечена важность официального запуска программы ленд-лиза.

Говоря о послевоенном устройстве мира, президент отметил важность выработки эффективных гарантий безопасности для Украины. По его словам, стабильность в Европе невозможна без подобных гарантий. Он также отметил высокий уровень доверия между лидерами Украины и США и эффективную работу двухсторонних переговорных форматов.

"Очень важно, что США с нами. Для нас это гарантия того, что мы сможем вернуть наши земли", – подчеркнул глава государства.

Стороны также обсудили ситуацию на ЗАЭС. Зеленский констатировал конструктивную позицию США и лично Блинкена по вопросу демилитаризации станции и отметил важность использования всех имеющихся механизмов для того, чтобы обеспечить реализацию этой цели.

Президент высоко оценил экономическую и финансовую помощь, которую США оказывают Украине, выразив надежду, что США будут играть ведущую роль в реализации Плана быстрого восстановления. По его словам, это необходимо для подготовки Украины к зиме, восстановлению разрушенных российской армией жилых домов, школ, больниц и объектов критической инфраструктуры.

Кроме того, была высказана надежда на продолжение эффективного взаимодействия сторон в рамках Международного валютного фонда и Всемирного банка.

В ходе встречи отмечалась и важность усиления международного давления на Россию, которая должна быть наказана за преступления, совершенные в Украине. Было отмечено, что Россия уже испытывает экономические последствия своей агрессии, и ее цена будет только расти.

Как говорится в сообщении, необходимо, чтобы на каждом гражданине государства-агрессора отразилось влияние действий его страны, и для этого следует максимально ограничить оформление виз россиянам в страны демократического мира, в частности в США. Также Зеленский убежден, что России должен быть предоставлен "почетный" статус государства-спонсора терроризма.

"Все мы видели информацию о переданном нам агрессором теле британского волонтера Пола Ури. И ужасные кадры, свидетельствующие о пытках. Это очередное доказательство того, что мы имеем дело с государством-террористом", – заявил президент.

Кроме того, стороны положительно отметили возобновление экспорта украинского зерна, что позволяет предотвратить заведомо спровоцированный Россией глобальный продовольственный кризис.

"Собеседники обменялись мнениями относительно дальнейших контактов на высоком и наивысшем уровне. Отдельно было обсуждено продвижение реформ в нашей стране и важность их продолжения", - говорится в сообщении.

В ходе встречи президент также вручил Блинкену орден Ярослава Мудрого ІІ степени, которым он награжден за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.