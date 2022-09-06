Зеленский призвал международный бизнес приходить в Украину, "не дожидаясь нашей победы"

Президент Владимир Зеленский обратился к представителям международного бизнеса с призывом планировать свои инвестиции в Украине уже сейчас, не дожидаясь окончания войны. Об этом он заявил во вторник, 3 сентября, выступая по видеосвязи на Нью-Йоркской фондовой бирже.

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"На сегодняшний день около 80% нашей территории свободны от врага. Наши воины, наш народ постоянно увеличивают это количество, ежедневно двигаясь к победе. Но победа – это не только военный путь, это и экономический путь. Наш бизнес вносит свой вклад. Наш бизнес функционирует. И большая часть Украины уже сейчас готова к реализации новых бизнес-проектов", — отметил глава государства.

У Украины почти полный спектр природных ресурсов и ископаемых, подчеркивает Зеленский. В частности, речь идет о газе, уране, литие, титане, угле, кварцитах и многом другом.

Президент предположил, что одна из причин того, почему Россия напала на Украину, это "их страх, что мы станем не просто промышленным конкурентом для России, а реальным заменителем для многих рынков".

"Украина может быть и обязательно станет "зеленым" энергетическим хабом Европы. Мы способны заменить грязные российские энергоресурсы. Украина имеет огромный природный потенциал установки мощностей в зеленой энергетике и в производстве "зеленого" водорода. Это потенциал как минимум в десятки, а реально смотря на вещи – в сотне гигаватт зеленых электрических мощностей", — добавил гарант.

В настоящее время проект восстановления Украины – это самый большой экономический проект в Европе. Его объем оценивается уже сейчас в сотни миллиардов долларов.

"И я призываю вас планировать инвестиции уже сейчас. Не дожидаясь, когда мы дойдем до нашей победы. Любая компания, которая сможет поставить на свой продукт отметку Made in Ukraine, автоматически станет частью истории украинской смелости и победы", - подытожил Зеленский.

Напомним, в рамках кампании Advantage Ukraine Украина запускает платформу потенциальным иностранным инвесторам. На ней собрали более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики.