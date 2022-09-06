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Украина запускает платформу привлечения инвестиций
В рамках кампании Advantage Ukraine Украина запускает платформу для потенциальных иностранных инвесторов. На ней собрали более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики.
Эту платформу Президент Украины Владимир Зеленский представил 6 сентября на открытии Нью-Йоркской биржи.
Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, на платформе собрали инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях:
- оборонно-промышленный комплекс;
- металлургия и металлопереработка;
- энергетика;
- агропромышленный комплекс;
- деревообработка и изготовление мебели;
- инновационные технологии;
- логистика и инфраструктура;
- фармацевтика;
- природные ресурсы;
- промышленное производство.
Зарегистрировавшись на платформе в несколько кликов, каждый потенциальный инвестор получит информацию о возможностях инвестирования и выгодах от реализации проекта.Подписывайтесь на наш YouTube канал
"Программа Advantage Ukraine приглашает иностранных инвесторов и компании, имеющие видение и смелость, присоединиться к нам. Мы подберем лучшим компаниям мира отличные возможности для развития. Решительный бизнес, видящий потенциал в нашей стране, сможет помочь реализовать экономический потенциал Украины и одновременно превратить неиспользованные возможности на преимущества", - сказал глава государства.
В своем вечернем очередном обращении Зеленский сообщил украинцам, что благодаря представленной платформе мир узнает, почему Украина уже сегодня является местом выгодных инвестиционных и финансовых возможностей.
Известно, что в рамках программы в целом инвесторам предлагают потенциальные возможности на сумму более $400 млрд. Украинская делегация презентовала соответствующее "инвестиционное меню" в Лугано, а список реальных проектов ежедневно увеличивается и становится более разнообразным.
Напомним, ранее НАК "Нафтогаз" сообщал, что если компании удастся привлечь инвестиции от западных партнеров, то сможет увеличить добычу газа на столько, что хватит для восполнения пробела, образовавшегося в результате постепенного уменьшения поставок российского газа на европейские рынки.