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Экономика
Дата публикации

Украина запускает платформу привлечения инвестиций

Украина запускает платформу привлечения инвестиций

В рамках кампании Advantage Ukraine Украина запускает платформу для потенциальных иностранных инвесторов. На ней собрали более 500 инвестпроектов и возможностей в 10 отраслях экономики.

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Эту платформу Президент Украины Владимир Зеленский представил 6 сентября на открытии Нью-Йоркской биржи.

Как сообщила пресс-служба Министерства экономики, на платформе собрали инвестиционные проекты и возможности в 10 отраслях:

  • оборонно-промышленный комплекс;
  • металлургия и металлопереработка;
  • энергетика;
  • агропромышленный комплекс;
  • деревообработка и изготовление мебели;
  • инновационные технологии;
  • логистика и инфраструктура;
  • фармацевтика;
  • природные ресурсы;
  • промышленное производство.

Зарегистрировавшись на платформе в несколько кликов, каждый потенциальный инвестор получит информацию о возможностях инвестирования и выгодах от реализации проекта.

"Программа Advantage Ukraine приглашает иностранных инвесторов и компании, имеющие видение и смелость, присоединиться к нам. Мы подберем лучшим компаниям мира отличные возможности для развития. Решительный бизнес, видящий потенциал в нашей стране, сможет помочь реализовать экономический потенциал Украины и одновременно превратить неиспользованные возможности на преимущества", - сказал глава государства.

В своем вечернем очередном обращении Зеленский сообщил украинцам, что благодаря представленной платформе мир узнает, почему Украина уже сегодня является местом выгодных инвестиционных и финансовых возможностей.

Известно, что в рамках программы в целом инвесторам предлагают потенциальные возможности на сумму более $400 млрд. Украинская делегация презентовала соответствующее "инвестиционное меню" в Лугано, а список реальных проектов ежедневно увеличивается и становится более разнообразным.

Напомним, ранее НАК "Нафтогаз" сообщал, что если компании удастся привлечь инвестиции от западных партнеров, то сможет увеличить добычу газа на столько, что хватит для восполнения пробела, образовавшегося в результате постепенного уменьшения поставок российского газа на европейские рынки.

Автор:
Вита Молодан