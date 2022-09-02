"Нафтогаз" надеется обеспечить Европу газом в следующем отопительном сезоне

НАК "Нафтогаз" работает над увеличением добычи природного газа и впоследствии сможет экспортировать газ в европейские страны. Об этом сообщил глава компании Юрий Витренко, передает Reuters.

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По его словам, если страна привлечет инвестиции от западных партнеров, то сможет увеличить добычу газа на столько, что хватит для восполнения пробела, образовавшегося в результате постепенного уменьшения поставок российского газа на европейские рынки.

"Мы работаем над некоторыми новыми проектами, которые действительно могут существенно расширить производство в Украине - на 10-30%. Весь потенциал Украины состоит в том, чтобы производить около 10 млрд кубометров энергии из биомассы", - сказал Витренко.

Ранее стало известно, что Украина работает над тем, чтобы потреблять столько природного газа, сколько добывается внутри страны, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность. Этому будет способствовать привлечению USAID (Агентство США по международному развитию) к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора.

В последнее время сообщалось об открытии нескольких новых газовых месторождений. В частности, в конце марта на Львовщине официально открыли такое месторождение и активно добывают энергоресурс. В июле Государственная газодобывающая компания "Укргаздобыча" запустила в работу новую скважину в Полтавской области, глубиной более 6 тысяч метров.

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