Украина снизит потребление газа до уровня собственной добычи, – Минэнерго

Украина работает над тем, чтобы потреблять столько природного газа, сколько добывают внутри страны, чтобы обеспечить свою энергетическую безопасность. Этому будет способствовать привлечению USAID (Агентство США по международному развитию) к работе по подготовке новых проектов по строительству энергосектора.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко в ходе встреча с и.о. временного поверенного США по делам Украины Аланом Перселлом и директором Агентства США по международному развитию (USAID) в Украине Джимом Хоупом, передает пресс-служба ведомства.

Он уточнил, что украинский энергосектор начнут активно развивать после завершения войны.

Галущенко напомнил партнерам, что Украина имеет большой потенциал для экспорта электроэнергии в Европу.

"Сейчас мы планируем увеличить коммерческий экспорт. Это важно для нас, потому что на рынке электроэнергии возник дефицит из-за снижения уровня расчетов в результате войны. С другой стороны, увеличение экспорта украинской электроэнергии позволит европейским государствам в значительной степени заменить российский газ", — рассказал глава Минэнерго.

Напомним, во Львовской области обнаружили новое газовое месторождение. Вечером 31 марта его официально открыли и теперь собираются активно добывать энергоресурс.

Фото: ua.depositphotos.com