Україна знизить споживання газу до рівня власного видобутку, – Міненерго

Україна працює над тим, щоб споживати стільки природного газу, скільки видобувають усередині країни, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку. Цьому сприятиме залучення USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) до роботи з підготовки нових проектів з будівництва енергосектору.

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Про це повідомив міністр енергетики Герман Галущенко під час зустрічі з в.о. тимчасового повіреного США у справах України Аланом Перселлом та директором Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) в Україні Джимом Хоупом, передає пресслужба відомства.

Він уточнив, що український енергосектор активно розвиватиметься після завершення війни.

Галущенко нагадав партнерам, що Україна має великий потенціал для експорту електроенергії до Європи.

"Зараз ми плануємо збільшити комерційний експорт. Це важливо для нас, тому що на ринку електроенергії виник дефіцит через зниження рівня розрахунків внаслідок війни. З іншого боку, збільшення експорту української електроенергії дозволить європейським державам значно замінити російський газ", — розповів голова Міненерго.

Нагадаємо, на Львівщині відкрили нове газове родовище. Увечері 31 березня його офіційно відкрили і тепер мають намір активно добувати енергоресурс.

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