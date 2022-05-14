Україна розпочне імпорт газу влітку. Проблем із накопиченням вугілля немає, - Міненерго

Після опалювального сезону Україна ще не розпочинала імпорт газу, а розпочне його влітку. При цьому попри втрату кількох шахт через бойові дії проблем із накопиченням вугілля в Україні немає. Про це в інтерв'ю Forbes сказав міністр енергетики Герман Галущенко

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"Імпорт газу після закінчення опалювального сезону ми поки що не починали. Плануємо почати імпорт влітку. Зараз дивимося за якими маршрутами, якими цінами. "Нафтогаз" цим займається цілодобово. Також відслідковуємо споживання, щоб розуміти, скільки нам потрібно буде газу. У квітні споживання газу впало на обсяг до 30% торішнього. Традиційно ми імпортували близько 10 млрд кубометрів на рік. Цього року нам потрібно буде менше газу", - сказав міністр.

За його словами, головна проблема з імпортом газу в тому, що він коштує понад тисячу доларів за тисячу кубометрів.

"Одна з опцій, як вирішити цю проблему – ініціатива Єврокомісії про спільну закупівлю газу для членів ЄС. Ми теж беремо участь у цьому проекті. Механізм поки що розробляється. У цій ініціативі є і безпечний, і економічний сенс, вона має дозволити закупити потрібні обсяги газу щодо нижчих цін. Подивимося, як це працюватиме технічно. Поки що такого розуміння немає", — підкреслив Галущенко.

Також міністр повідомив, що видобуток вугілля по державних шахтах упав на 37% від початку війни. Україна вже втратила три шахти на тимчасово окупованих територіях. Вони затоплені та відновити їх неможливо.

"Але з накопиченням вугілля я проблем не бачу. Є кілька напрямків, які ми зараз опрацьовуємо. Ця проблема буде вирішена, але деталі не розголошуватиму. Хочу підкреслити, що наступного опалювального сезону всім українським споживачам вистачить електроенергії та газу. Інша справа, що росіяни можуть продовжувати знищувати енергетичну інфраструктуру, тому ми покладаємось на допомогу ЗСУ", - наголосив міністр.

Нагадаємо, через зруйновану інфраструктуру та падіння промислового виробництва споживання газу в Україні суттєво знизилося. Експерти не бачать проблем із джерелами постачання газу в Україну, однак зазначають, що в умовах продовження війни визначити необхідний для наступного опалювального сезону обсяг газу дуже складно.