Украина начнет импорт газа летом. Проблем с накоплением угля нет, - Минэнерго

После отопительного сезона Украина еще не начинала импорт газа, а начнет его летом. При этом несмотря на потерю нескольких шахт из-за боевых действий проблем с накоплением угля в Украины нет. Об этом в интервью изданию Forbes сказал министр энергетики Герман Галущенко

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"Импорт газа после окончания отопительного сезона мы пока не начинали. Планируем начать импорт летом. Сейчас смотрим по каким маршрутам, каким ценам. «Нефтегаз» этим занимается круглосуточно. Также отслеживаем потребление, чтобы понимать, сколько нам нужно будет газа. В апреле потребление газа упало на объем до 30% прошлогоднего. Традиционно мы импортировали около 10 млрд. кубометров в год. В этом году нам нужно будет меньше газа", — сказал министр.

По его словам, главная проблема с импортом газа в том, что он стоит более тысячи долларов за тысячу кубометров.

"Одна из опций, как решить эту проблему – инициатива Еврокомиссии о совместной закупке газа для членов ЕС. Мы тоже участвуем в этом проекте. Механизм пока разрабатывается. В этой инициативе есть и безопасный, и экономический смысл, она должна позволить закупить нужные объемы газа по более низким ценам. Посмотрим, как это будет работать технически. Пока такого понимания нет", — подчеркнул Галущенко.

Также министр сообщил, что добыча угля по государственным шахтам упала на 37% с начала войны. Украина уже потеряла три шахты на временно оккупированных территориях. Они затоплены и восстановить их невозможно.

"Но с накоплением угля я проблем не вижу. Есть несколько направлений, которые мы сейчас прорабатываем. Эта проблема будет решена, но детали не буду разглашать. Хочу подчеркнуть, что в следующем отопительном сезоне всем украинским потребителям хватит электроэнергии и газа. Другое дело, что россияне могут продолжать уничтожать энергетическую инфраструктуру, поэтому мы полагаемся на помощь ВСУ", - отметил министр.

Напомним, из-за разрушенной инфраструктуры и падения промышленного производства потребление газа в Украине существенно снизилось. Эксперты не видят проблем с источниками поставок газа в Украину, однако отмечают что в условиях продолжения войны определить необходимый для следующего отопительного сезона объем газа очень сложно.