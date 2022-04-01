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Категорія
Енергетика
Дата публікації

У Львівській області відкрили нове газове родовище

У Львівській області відкрили нове газове родовище

На Львівщині виявили нове газове родовище. Увечері 31 березня його офіційно відкрили і тепер мають намір активно добувати енергоресурс.

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Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.

Наприкінці дня 31 березня жителі регіону публікували в соцмережах інформацію про вибухи та можливе бомбардування. Пізніше з'ясувалося, що вибухи були пов'язані з відкриттям нового газового родовища.

"Пам'ятаєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто не спав опівночі? Сьогодні можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля", — сказав Козицький.

Він додав, що завдяки новому газовому родовищу Україна зможе активніше наростити видобуток енергоносія. Таким чином, країна зможе знизити свою залежність від імпорту газу.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Віта Молодан