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У Львівській області відкрили нове газове родовище
На Львівщині виявили нове газове родовище. Увечері 31 березня його офіційно відкрили і тепер мають намір активно добувати енергоресурс.
Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький.
Наприкінці дня 31 березня жителі регіону публікували в соцмережах інформацію про вибухи та можливе бомбардування. Пізніше з'ясувалося, що вибухи були пов'язані з відкриттям нового газового родовища.
"Пам'ятаєте вчорашні звуки, схожі на вибухи, через які багато хто не спав опівночі? Сьогодні можу сказати: це звуки, під які російський газ піде за курсом їхнього корабля", — сказав Козицький.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Він додав, що завдяки новому газовому родовищу Україна зможе активніше наростити видобуток енергоносія. Таким чином, країна зможе знизити свою залежність від імпорту газу.
Фото: ua.depositphotos.com