"Нафтогаз" сподівається забезпечити Європу газом наступного опалювального сезону

НАК "Нафтогаз" працює над збільшенням видобутку природного газу та згодом зможе експортувати газ до європейських країн. Про це повідомив голова компанії Юрій Вітренко, передає Reuters.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

За його словами, якщо країна залучить інвестиції від західних партнерів, то зможе збільшити видобуток газу на стільки, що вистачить для заповнення прогалини, яка утворилась в наслідок поступового зменшення поставок російського газу на європейські ринки.

"Ми працюємо над деякими новими проектами, які дійсно можуть істотно розширити виробництво в Україні – на 10-30%. Весь потенціал України полягає в тому, щоб виробляти приблизно 10 млрд кубометрів енергії з біомаси", — сказав Вітренко.

Раніше стало відомо, що Україна працює над тим, щоб споживати стільки природного газу, скільки видобувають усередині країни, щоб забезпечити свою енергетичну безпеку. Цьому сприятиме залучення USAID (Агентство США з міжнародного розвитку) до роботи з підготовки нових проектів з будівництва енергосектору.

Останнім часом повідомлялося про відкриття кількох нових газових родовищ. Зокрема, наприкінці березня на Львівщині офіційно відкрили таке родовище і наразі активно добувають енергоресурс. У липні Державна газовидобувна компанія "Укргазвидобування" запустила в роботу нову свердловину у Полтавській області, глибиною понад 6 тисяч метрів.

Джерело фото: ua.depositphotos.com