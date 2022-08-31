Держатели еврооблигаций "Нафтогаза" согласовали отсрочку погашения для бондов-2024

Держатели еврооблигаций “Нафтогаза” с погашением в июле 2024 года согласились перенести отсрочку по их погашению на 2026 год. Об этом сообщает пресс-служба “Нафтогаза”.

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Согласно сообщению за такое решение проголосовали 77% инвесторов. Таким образом компания может оплатить тело долга в размере 600 млн евро не в 2024 году, а в 2026 году, а проценты по нему начнет платить в 2024.

Сумма процентов, отсроченная в течение 2022-2024 годов, составляет 90 млн евро (45 млн евро в год, которые должны уплачиваться в июле каждого года).

Держатели еврооблигаций, срок погашения которых наступает в ноябре 2026 года, на повторном собрании не поддержали новое предложение об изменениях в условиях долговых обязательств национальной компании.

Напомним, ранее держатели евробондов с погашением в 2022 году отказали "Нафтогазу" в отсрочке их погашения.

В ближайшее время Нафтогаз обратится в Кабинет Министров с предложением выработать общую позицию по дальнейшим действиям по реструктуризации еврооблигаций компании.

"Нафтогаз" изначально предлагал выплатить все купоны по еврооблигациям 2022 и 2024 года 19 июля 2024 года и в тот же день погасить еврооблигации-2022, а купоны по еврооблигациям-2026 хотел бы выплатить 8 ноября 2024 года.

Однако держатели еврооблигаций отклонили эту оферту, а Кабмин запретил производить оплату в срок, что 26 июля привело к дефолту компании по двум из трех выпусков евробондов. После этого НАК сделал владельцам облигаций новое предложение.

"Нафтогаз" аргументирует предложение об отсрочке выплат необходимостью по решению правительства накопить дополнительные запасы природного газа на предстоящий отопительный сезон, на что требуется около 8 миллиардов долларов.