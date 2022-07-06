В Лугано достигли договоренностей выделить Украине почти $1,9 млрд, — Шмыгаль

В ходе международной конференции в Лугано (Швейцария) партнеры приняли решение выделить Украине 1,9 млрд долларов США. Это общая сумма, которую украинская сторона получит от ряда государств.

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Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Глава правительства отметил, что вся сумма будет разделена и направлена на разные направления следующим образом:

600 млн долл — на финансовую поддержку;

около 500 млн долл — на развитие аграрного сектора Украины (хранение, улучшение логистики, ликвидность для предприятий);

более 500 млн долл — на подготовку к отопительному сезону;

около 250 млн долл – на развитие проектов цифровой трансформации Украины.

Кроме того, на конференции в Лугано Шмигаль передал от имени Украины заявку на ее вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития. Это произошло в ходе дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины.

Отметим, что премьер-министр подчеркнул, что план восстановления Украины оценивается сегодня в 750 миллиардов долларов, а основным источником восстановления государства должны стать конфискованные активы России.