Украина подала заявку на вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития

Премьер-министр Денис Шмигаль передал от имени Украины заявку на ее вступление в Организацию экономического сотрудничества и развития, сообщает пресс-служба украинского правительства.

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Это произошло в ходе дискуссии о практическом внедрении плана восстановления Украины в рамках конференции в Лугано (Швейцария). Заявку на вступление в ОЭСР премьер передал генеральному секретарю организации Матиасу Корману.

"Надеемся, что Совет ОЭСР рассмотрит этот документ, чтобы мы могли присоединиться как можно скорее... Текущая поддержка, предстоящая работа по восстановлению и вступлению Украины в ЕС, начало которого поддержали все страны-члены ЕС, будет базироваться на завершении структурных реформ в Украине — сфере, где поддержка ОЭСР имеет фундаментальное значение", - отметил глава правительства.

Он подчеркнул, что Украина разделяет все цели и ценности этой организации, а членство в ней является одним из краеугольных камней успешного обновления и развития Украины.

ОЭСР объединяет 38 развитых стран, определяющих себя как приверженные демократии и рыночной экономике. Организация создана в качестве платформы для сравнения политического опыта, поиска ответов на общие проблемы, выявления передовой практики и координации внутренней и международной политики своих членов.

Изначально объединение в 1961 создали страны Западной Европы, США, Канада и Турция, впоследствии к ним присоединились, в частности, Япония, Австралия, Новая Зеландия. В 1990-х годах членами стал ряд стран Восточной Европы, Южная Корея и Мексика, а с 2010 года - Чили, Колумбия и Коста-Рика, страны Балтии, Израиль и Словения.