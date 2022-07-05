Україна подала заявку на вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль передав від імені України заявку на її вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку, повідомляє пресслужба українського уряду.

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Це відбулося під час дискусії про практичне впровадження плану відновлення України в рамках конференції у Лугано (Швейцарія). Заявку на вступ до ОЕСР прем'єр передав генеральному секретарю організації Матіасу Корману.

"Сподіваємося, що Рада ОЕСР розгляне цей документ, аби ми могли приєднатися якнайшвидше... Поточна підтримка, майбутня робота з відновлення та вступу України до ЄС, початок якого підтримали всі країни-члени ЄС, базуватиметься на завершенні структурних реформ в Україні — сфері, де підтримка ОЕСР має фундаментальне значенн", — зазначив глава уряду.

Він підкреслив, що Україна поділяє всі цілі та цінності цієї організації, а членство в ній є одним із наріжних каменів успішного відновлення й розвитку України.

ОЕСР наразі об'єднує 38 розвинутих країн, що визначають себе як віддані демократії та ринковій економіці. Організація створена в якості платформи для порівняння політичного досвіду, пошуку відповідей на загальні проблеми, виявлення передової практики та координації внутрішньої та міжнародної політики своїх членів.

Спочатку об'єднання в 1961 році створили країни Західної Європи, США, Канада і Туреччина, згодом до них приєдналися, зокрема, Японія, Австралія, Нова Зеландія. У 1990-х роках членами стала низка країн Східної Європи, Південна Корея та Мексика, а з 2010 року – Чилі, Колумбія та Коста-Ріка, країни Балтії, Ізраїль та Словенія.