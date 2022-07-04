Шмигаль объяснил, как будет выглядеть платформа по восстановлению Украины

Платформа по восстановлению Украины "Объединенные в защите – объединенные в восстановлении" будет состоять из трех уровней и будет несколько офисов в странах-партнерах с центром в Киеве, сообщил премьер Денис Шмигаль на конференции по вопросам восстановления Украины в Лугано.

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Первый уровень – это high-level, где будут представлены лидеры государств, это будет борд, определяющий стратегические направления и видения.

"Второй уровень – это общая координационная группа, которая будет состоять из руководителей исполнительной власти и decision-makers из Украины, США, ЕС, Великобритании, Польши, других стран-партнеров, которые сегодня с нами", – уточнил он.

Третий уровень – это тематические группы по отраслевым направлениям, которых на сегодняшний день уже 24.

Шмигаль заявил, что Украина предлагает создать несколько офисов восстановления для более эффективной деятельности, с центральным офисом в Киеве и филиалами в Брюсселе, Лондоне и других городах, где на то будет желание партнеров.

Шмигаль подчеркнул, что для Украины важно сформировать международную коалицию по восстановлению Украины.

Кроме того, глава правительства подчеркнул, что процесс восстановления будет основываться на прозрачности, для чего Украина инициирует создание группы советников, куда войдут европейские и американские политики и экономисты с мировыми именами.

Напомним, сегодня, 4 июля, Украина представляет на конференции в Лугано в Швейцарии план послевоенного восстановления страны. В плане определен широкий перечень проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергоресурсов.