Україна представить у Швейцарії великий план відновлення країни

Україна 4 липня планує представити на конференції у місті Лугано у Швейцарії план післявоєнного відновлення країни.

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Про це повідомляє видання Bloomberg.

Зазначається, що у плані повоєнного відновлення України визначено широкий перелік проектів у галузі інфраструктури та безпеки, інвестицій у клімат та цифрову економіку, а також диверсифікацію енергетичних ресурсів. Документ містить близько 2000 сторінок.

Український уряд вже активно обговорює цей проект із донорами, включаючи країни ЄС.

У свою чергу, Європейська комісія вивчає варіанти фінансування, такі як гранти та кредити. Одним із можливих варіантів фінансування є спільне запозичення на ринках, подібне до механізму залучення коштів у фонд ЄС щодо відновлення від наслідків пандемії коронавірусу.

"Активно готуємося до початку спеціальної конференції у Лугано у Швейцарії. Перший її день – у понеділок. Масштабний міжнародний захід, присвячений відновленню нашої країни. Відновлення у широкому значенні слова. Треба не просто відновити все, що зруйнували окупанти, а створити нову основу для нашого життя, для України – безпечне, сучасне, зручне, безбар'єрне. Для цього потрібні колосальні інвестиції – мільярди, нові технології, передовий досвід, нові інституції та, звичайно, реформи", - заявив президент України Володимир Зеленський.

За його словами, 10 областей України постраждали від бойових дій після 24 лютого. Більшість міст потребують відновлення, сотні з них російська армія повністю зруйнувала, їх фактично потрібно будувати заново. Але, крім цього, десятки міст в інших областях України зазнали ракетних ударів, сотні підприємств знищено.

"Звичайно, ми вже почали самотужки відновлювати нормальне життя у звільнених громадах, територіях. Але реалізувати такий масштабний проект по всій країні, дати нові стандарти безпеки, нову якість життя можна лише залучаючи міжнародні кошти", - зазначив президент.

Він наголосив, що конференція у Лугано може стати вагомим кроком для відновлення України.

"І коли ми реалізуємо цей проект – а я впевнений, що це буде – відлік відновлення України вестиметься, можливо саме від цього заходу", - заявив Зеленський.

Зазначимо, що Європейський Союз має намір покрити більшу частину витрат на повоєнне відновлення України. Частина допомоги піде на відновлення інфраструктури та підтримку надання державних послуг.

Лідери країн-членів Євросоюзу вже вирішили створити трастовий фонд солідарності з Україною для відновлення країни після припинення російської агресії. Прем'єр-міністр Британії закликав розробити "План Маршалла для України", який фінансуватиметься за рахунок майна російських олігархів.

У свою чергу, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький запропонував Європейському Союзу ухвалити рішення про виділення 100 мільйонів євро на відновлення інфраструктури України, яку руйнують російські окупаційні війська.