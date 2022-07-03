Украина представит в Швейцарии большой план восстановления страны

Украина 4 июля планирует представить на конференции в городе Лугано в Швейцарии план послевоенного восстановления страны.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщает издание Bloomberg.

Отмечается, что в плане послевоенного восстановления Украины определен широкий перечень проектов в области инфраструктуры и безопасности, инвестиций в климат и цифровую экономику, а также диверсификацию энергетических ресурсов. Документ содержит около 2000 страниц.

Украинское правительство уже активно обсуждает данный проект с донорами, включая страны ЕС.

В свою очередь, Европейская комиссия изучает варианты финансирования, такие как гранты и кредиты. Одним из возможных вариантов финансирования является совместное заимствование на рынках, подобное механизму привлечения средств в фонд ЕС по восстановлению от последствий пандемии коронавируса.

"Активно готовимся к началу специальной конференции в Лугано в Швейцарии. Первый ее день – в понедельник. Масштабное международное мероприятие, посвященное восстановлению нашей страны. Восстановление в широком смысле слова. Надо не просто восстановить все, что разрушили оккупанты, а создать новую основу для нашей жизни, для Украины – безопасную, современную, удобную, безбарьерную. Для этого нужны колоссальные инвестиции – миллиарды, новые технологии, передовой опыт, новые институции и, конечно, реформы", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, 10 областей Украины пострадали от боевых действий после 24 февраля. Большинство городов нуждаются в восстановлении, сотни из них российская армия полностью разрушила, их фактически нужно строить заново. Но, кроме этого, десятки городов в других областях Украины подверглись ракетным ударам, сотни предприятий уничтожены.

"Конечно, мы уже начали своими силами восстанавливать нормальную жизнь в освобожденных общинах, территориях. Но реализовать столь масштабный проект по всей стране, дать новые стандарты безопасности, новое качество жизни можно только привлекая международные возможности", - отметил президент.

Он подчеркнул, что конференция в Лугано может стать весомым шагом для восстановления Украины.

"И когда мы реализуем этот проект – а я уверен, что это будет – отсчет восстановления Украины будет вестись, возможно, именно от этого мероприятия", - заявил Зеленский.

Отметим, что Европейский Союз намерен покрыть большую часть расходов на послевоенное восстановление Украины. Большая часть первоначальной помощи пойдет на восстановление инфраструктуры и поддержку предоставления государственных услуг.

Лидеры стран-членов Евросоюза уже приняли решение создать трастовый фонд солидарности с Украиной для восстановления страны после прекращения российской агрессии. Премьер-министр Британии призвал разработать "План Маршалла для Украины", который будет финансироваться за счет имущества российских олигархов.

В свою очередь премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предложил Европейскому Союзу принять решение о выделении 100 миллионов евро на восстановление инфраструктуры Украины, которую разрушают российские оккупационные войска.