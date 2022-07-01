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Норвегия выделит Украине около €1 миллиарда помощи
Норвегия выделит для Украины финансовую помощь в размере около 1 миллиарда евро, который страна получит до конца этого года или в начале следующего.
Об этом сообщил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге.
"Я прибыл сегодня в Киев на пятый месяц после начала войны, чтобы заявить о поддержке Норвегией Украины и ее населения. Мы обещаем оказать поддержку в размере 1 миллиарда евро на период до конца этого года или в начале 2023 года", - заявил Стере.
Он отметил, что война, развязанная Россией против Украины, является нарушением международного права и принципов, которые заложены в нем. Именно поэтому партнеры помогают Украине защищать себя.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, Европейская комиссия 1 июля предложила предоставить Украине первый транш макрофинансовой помощи в 1 миллиард евро. По словам президента Еврокомиссии, это поможет удовлетворить неотложные потребности в стране.