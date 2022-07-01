Норвегія виділить Україні близько €1 мільярда допомоги

Норвегія виділить для України фінансову допомогу близько 1 мільярда євро, яку країна отримає до кінця цього року або на початку наступного.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомив прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стере на спільному із президентом Володимиром Зеленським брифінгу.

"Я прибув сьогодні до Києва на п'ятий місяць після початку війни, щоб заявити про підтримку Норвегією України та її населення. Ми обіцяємо надати підтримку у розмірі 1 мільярда євро на період до кінця цього року чи на початку 2023 року", - заявив Стере.

Він зазначив, що війна, розв'язана Росією проти України, є порушенням міжнародного права та принципів, які закладені у ньому. Саме тому партнери допомагають Україні захищати себе.

Нагадаємо, Європейська комісія 1 липня запропонувала надати Україні перший транш макрофінансової допомоги в 1 мільярд євро. За словами президента Єврокомісії, це допоможе задовольнити нагальні потреби в країні.