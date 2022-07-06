У Лугано досягли домовленостей виділити Україні майже $1,9 млрд, — Шмигаль

У ході міжнародної конференції у Лугано (Швейцарія) партнери вирішили виділити Україні 1,9 млрд доларів США. Це загальна сума, яку українська сторона отримає від низки держав.

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Про це у Facebook повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Глава уряду зазначив, що вся сума буде поділена та направлена на різні напрямки наступним чином:

600 млн дол – на фінансову підтримку;

близько 500 млн дол – на розвиток аграрного сектору України (зберігання, покращення логістики, ліквідність для підприємств);

понад 500 млн дол – на підготовку до опалювального сезону;

близько 250 млн дол – на розвиток проектів цифрової трансформації України.

Крім того, на конференції у Лугано Шмігаль передав від імені України заявку на її вступ до Організації економічного співробітництва та розвитку. Це сталося в ході дискусії щодо практичного впровадження плану відновлення України.

Зазначимо, що прем'єр-міністр наголосив, що план відновлення України оцінюється сьогодні у 750 мільярдів доларів, а основним джерелом відновлення держави мають стати конфісковані активи Росії.