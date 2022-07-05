Джонсон анонсував військову допомогу Україні від Шотландії та Вельсу на £100 мільйонів

Два суб'єкти Сполученого Королівства Шотландія та Вельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.

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Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter.

"Уряд Вельсу виділив £35 мільйонів на військову підтримку Україні, а валлійські сім’ї прийняли 3 000 біженців", - написав Джонсон.

The @WelshGovernment has contributed £35m to our military support for Ukraine, and Welsh families have taken in 3,000 refugees.



Good to talk to @PrifWeinidog just now about how we can continue to work together against Russian aggression.



Diolch, Wales. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

Він додав, що £65 мільйонів на військову допомогу Збройним силам України виділила й Шотландія, оголосивши також про готовність прийняти біженців з України.

"Я тільки-но розмовляв із першим міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, щоб проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі £65 мільйонів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до £2,3 мільярда та зусилля з надання житла 6 000 українських біженців", – підсумував прем'єр-міністр.

I've just spoken to @NicolaSturgeon to herald the success of UK collaboration supporting Ukraine.



I thanked the @ScotGov’s £65 million contribution in upping UK’s military aid to Ukraine to £2.3 billion & efforts to help house 6,000 Ukrainian refugees.



Thank you, Scotland. — Boris Johnson (@BorisJohnson) July 4, 2022

Нагадаємо, уряд Великобританії з 5 липня запроваджує нові економічні санкції проти Білорусі через те, що режим Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти військовому вторгненню Росії в Україну. Він оцінюється у суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.