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Джонсон анонсував військову допомогу Україні від Шотландії та Вельсу на £100 мільйонів
Два суб'єкти Сполученого Королівства Шотландія та Вельс ухвалили рішення виділити військову допомогу Україні на загальну суму у 100 мільйонів фунтів стерлінгів.
Про це повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у Twitter.
"Уряд Вельсу виділив £35 мільйонів на військову підтримку Україні, а валлійські сім’ї прийняли 3 000 біженців", - написав Джонсон.
Він додав, що £65 мільйонів на військову допомогу Збройним силам України виділила й Шотландія, оголосивши також про готовність прийняти біженців з України.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Я тільки-но розмовляв із першим міністеркою Шотландії Ніколою Стерджен, щоб проголосити успіх співпраці Великої Британії з підтримки України. Я подякував уряду Шотландії за внесок у розмірі £65 мільйонів у збільшення військової допомоги Великої Британії Україні до £2,3 мільярда та зусилля з надання житла 6 000 українських біженців", – підсумував прем'єр-міністр.
Нагадаємо, уряд Великобританії з 5 липня запроваджує нові економічні санкції проти Білорусі через те, що режим Олександра Лукашенка продовжує активно сприяти військовому вторгненню Росії в Україну. Він оцінюється у суму близько 60 мільйонів фунтів стерлінгів.