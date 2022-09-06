Україна запускає платформу залучення інвестицій

В рамках кампанії Advantage Ukraine Україна запускає платформу для потенційних іноземних інвесторів. На ній зібрали понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10-ти галузях економіки.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Цю платформу Президент України Володимир Зеленський презентував 6 вересня на відкритті Нью-Йоркської біржі.

Як повідомила пресслужба Міністерства економіки, на платформі зібрали інвестиційні проекти та можливості у 10 галузях:

оборонно-промисловий комплекс;

металургія та металопереробка;

енергетика;

агропромисловий комплекс;

деревообробка та виготовлення меблів;

інноваційні технології;

логістика та інфраструктура;

фармацевтика;

природні ресурси;

промислове виробництво.

Зареєструвавшись на платформі за допомогою кількох кліків, кожен потенційний інвестор отримає інформацію про можливості інвестування та вигоди, які матиме від реалізації проекту.

"Програма Advantage Ukraine запрошує іноземних інвесторів і компанії, які мають візію та сміливість, приєднатися до нас. Ми підберемо найкращим компаніям світу чудові можливості для розвитку. Рішучий бізнес, який бачить потенціал в нашій країні, зможе допомогти реалізувати економічний потенціал України і водночас перетворити невикористані можливості на переваги", - сказав очільник держави.

У своєму вечірньому черговому зверненні Зеленський повідомив українцям, що завдяки презентованій платформі світ дізнається, чому Україна вже сьогодні є місцем вигідних інвестиційних та фінансових можливостей.

Відомо, що в рамках програми загалом інвесторам пропонують потенційні можливості на суму понад $400 млрд. Українська делегація презентувала відповідне "інвестиційне меню" в Лугано, а наразі список реальних проектів щоденно збільшується і стає більш різноманітним.

Нагадаємо, раніше НАК "Нафтогаз" повідомляв, що якщо компанії вдасться залучити інвестиції від західних партнерів, то зможе збільшити видобуток газу на стільки, що вистачить для заповнення прогалини, яка утворилась в наслідок поступового зменшення поставок російського газу на європейські ринки.