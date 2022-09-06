Зеленський закликав світовий бізнес приходити в Україну, "не чекаючи на нашу перемогу"

Президент Володимир Зеленський звернувся до представників міжнародного бізнесу з закликом планувати свої інвестиції в Україні вже зараз, не чекаючи на закінчення війни. Про це він заявив у вівторок, 3 вересня, виступаючи по відеозв'язку на Нью-Йоркській фондовій біржі.

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"На сьогодні близько 80% нашої території вільні від ворога. Наші воїни, наш народ постійно збільшують цю кількість, щодня рухаючись до перемоги. Але перемога – це не тільки військовий шлях, це й економічний шлях. Наш бізнес робить свій внесок. Наш бізнес функціонує. І більша частина України вже зараз готова до реалізації нових бізнес-проектів", — зазначив очільник держави.

Україна має майже повний спектр природних ресурсів та копалин, підкреслює Зеленський. Зокрема, мова йде про газ, уран, літій, титан, вугілля, кварцити та багато іншого.

Президент припустив, що одна з причин того, чому Росія напала на Україну, — це "їхній страх, що ми станемо не просто промисловим конкурентом для Росії, а реальним замінником для багатьох ринків".

"Україна може бути і обов'язково стане "зеленим" енергетичним хабом Європи. Ми здатні замінити брудні російські енергоресурси. Україна має величезний природний потенціал встановлення потужностей у зеленій енергетиці та у виробництві "зеленого" водню. Це потенціал як мінімум у десятки , А реально дивлячись на речі - у сотні гігават зелених електричних потужностей", — додав гарант.

Наразі проект відновлення України – це найбільший економічний проект у Європі. Його обсяг оцінюється вже зараз у сотні мільярдів доларів.

"І я закликаю вас планувати інвестиції вже зараз. Не чекаючи, коли ми дійдемо до нашої перемоги. Будь-яка компанія, яка зможе поставити на свій продукт позначку Made in Ukraine, автоматично стане частиною історії української сміливості та перемоги", —підсумував Зеленський.

Нагадаємо, в рамках кампанії Advantage Ukraine Україна запускає платформу для потенційних іноземних інвесторів. На ній зібрали понад 500 інвестпроектів та можливостей у 10-ти галузях економіки.