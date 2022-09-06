США не готовы признавать Россию страной-спонсором терроризма - Белый дом

Вашингтон пока отказывается признавать Российскую Федерацию государством-спонсором терроризма, потому что президент Джозеф Байден считает, что якобы "это не самый эффективный или сильный путь вперед, чтобы привлечь Россию к ответственности".

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Об этом сообщила спикер президентской администрации Карин Жан-Пьер, назвав решение "окончательным".

"Такое определение может иметь непредсказуемые последствия для Украины и всего мира. Например, по словам гуманитарных экспертов и неправительственных организаций, с которыми мы общались, это может серьезно повлиять на способность доставлять помощь в определенные украинские регионы", — резюмировала Карин Жан Пьер.

Кроме того, в США считают, что признание России государством-спонсором терроризма может привести к блокированию процесса экспорта продовольствия, чтобы помочь смягчить глобальный продовольственный кризис. Речь идет о "зерновом соглашении", которое позволило разблокировать украинские порты.

Еще один аргумент, которым апеллирует США — предоставление РФ такого статуса может подорвать способность США поддерживать Украину и усложнить протягивание РФ к ответственности за развязывание войны.

Карин Жан Пьер добавила, что, по мнению Белого дома, те санкции, которые США уже ввели против РФ, похожи на меры, предусмотренные при условии присвоения статуса государства-спонсора терроризма.

"То, что мы уже сделали, мы ввели серьезные последствия в соответствии с тем, что было бы введено по такому определению, наши санкции, экспортный контроль и усилия по дальнейшей изоляции России от мировой экономики оказывают значительное влияние. Таким образом, это своего рода работа, которую мы уже выполнили", - подытожила пресс-секретарь Белого дома.

Отметим, Сенат США единогласно одобрил резолюцию, призывающую Госдеп признать Россию государством-спонсором терроризма за действия в Чечне, Грузии, Сирии и Украине, которые "привели к смерти бесчисленных невинных мужчин, женщин и детей".

В то же время, другие страны не откладывают такое решение. Например, Сейм Латвии в августепризнал Россию страной-спонсором терроризма.

Источник фото: ua.depositphotos.com