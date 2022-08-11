Сейм Латвії визнав Росію країною-спонсором тероризму

У четвер, 11 серпня, Сейм Латвії першим у світі прийняв заяву про цілеспрямовані військові атаки Росії проти мирного населення України, у якій дії росіян проти мирного населення визнаються тероризмом, а Росія – державою-спонсором тероризму. Про це повідомила пресслужба Сейму.

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За ухвалення заяви проголосували 67 парламентаріїв зі 100.

У заяві Сейм також закликає країни Євросоюзу негайно призупинити видачу туристичних і в'їзних віз громадянам Росії та Білорусі .

"Росія використовує страждання та залякування як інструмент у своїх спробах деморалізувати український народ і ЗСУ, паралізувати здатність держави діяти з метою окупації України. Сейм визнає насильство Росії проти мирного населення, яке здійснюється для досягнення політичних цілей, тероризмом, а Росію державою, що підтримує тероризм, і закликає інші країни-однодумці висловити таку думку", - йдеться у заяві.

Сейм Латвії вчергове засудив військову агресію Російської Федерації та широкомасштабне вторгнення в Україну. В парламенті погоджуються, що РФ розпочала повномасштабну війну за підтримки та за участю Білорусі. Парламент також закликав посилити та запровадити комплексні санкції проти Росії.

Раніше Delo.ua розповідало про те, що зміниться, якщо світ визнає РФ державою – спонсором тероризму.

Нагадаємо, напередодні у Сенаті США знову закликали президента Джозефа Байдена визнати Росію державою-спонсором тероризму. До цього Сенат США вже схвалював резолюцію, якою закликав Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".

Однак, за інформацією ЗМІ, держсекретар США Ентоні Блінкен побоюється ухвалення такого рішення. Він вважає, що проти країни-агресора РФ вже діють доволі жорсткі санкції, а цей статус не дозволить посилити тиск.