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Сенат США ухвалив резолюцію із закликом визнати Росію державою-спонсором тероризму
Сенат США одноголосно схвалив резолюцію, яка закликає Держдеп визнати Росію державою-спонсором тероризму за дії в Чечні, Грузії, Сирії та Україні, які "призвели до смертей незліченної кількості невинних чоловіків, жінок і дітей".
Про це пише видання The New York Times.
Зазначається, що повноваження визначити державу-спонсора тероризму належить Державному департаменту.
Тим не менш, ухвалення резолюції Сенатом чинить ще більший тиск на адміністрацію Байдена, щоб додати Росію до списку держав-спонсорів тероризму, до якого входять Куба, Північна Корея, Іран і Сирія.Підписуйтеся на наш YouTube канал
"Збройні сили Російської Федерації вчиняли численні безсудні страти невинних мирних жителів і намагалися прикрити свої звірства масовими похованнями по всій Україні", – йдеться в резолюції Сенату.
ЇЇ зміст повторює те, що президент України Володимир Зеленський стверджував протягом війни: що російські війська вчиняли акти жорстокості проти мирного населення, включаючи зґвалтування, вбивства та тортури, що є тероризмом.
На прес-брифінгу у вівторок речника Державного департаменту Неда Прайса запитали про тиск Конгресу та про те, чи стурбована адміністрація тим, що визнання Росії державою-спонсором тероризму ускладнить будь-які майбутні переговори щодо припинення війни.
Він відповів, що Державний департамент несе відповідальність за прийняття "критеріїв, які Конгрес записав у закон" щодо визначення "і порівняння цього з фактами на місці", процес, який, за його словами, триває.
Нагадаємо, Комітет Сенату США з міжнародних відносин 24 червня схвалив резолюцію про включення Російської Федерації до списку країн, які підтримують тероризм.
Остаточне рішення про визнання Росії державою, яка спонсорується діяльністю терористів, у зв'язку з незаконним вторгненням на територію України, має бути ухвалено адміністрацією Джо Байдена.
Зазначимо, як наголосила посол США в Україні Бріджит Брінк, США всерйоз розглядають оголошення Росії державою-спонсором тероризму.