Росія п'ять місяців бомбардує Україну. Що зміниться, якщо світ визнає РФ державою – спонсором тероризму

24 липня 2022 виповнилося п'ять місяців з початку вторгнення РФ в Україну. Вже п'ять місяців Росія бомбардує українські міста, перетворюючи їх на руїни, продовжує вбивати та калічити мирних жителів, серед яких є діти, а також руйнувати об'єкти інфраструктури та бити по житлових будинках. За даними Міністерства оборони, лише 30% ракетних ударів росіян спрямовані на військові об'єкти, а решта 70% - на цивільну інфраструктуру. Міністерство оборони та президент України Володимир Зеленський закликають країни світу офіційно визнати Росію державою – спонсором тероризму.

Що таке тероризм

Для початку – небагато теорії. Тероризм - це політика, заснована на систематичному застосуванні терору задля досягнення ідеологічної мети. Терміни "терорист" та "тероризм" виникли під час Французької революції наприкінці 18 століття. Варто зазначити, що з юридичної точки зору немає поняття "країни-терориста". Подібні заяви звучать лише у політичній площині. Існує лише поняття "держави-спонсора тероризму". Зазвичай їх ототожнюють.

В українському законодавстві поняття "тероризм" визначається як суспільно небезпечна діяльність, яка полягає у свідомому, цілеспрямованому застосуванні насильства шляхом захоплення заручників, підпалів, вбивств, тортур, залякування населення та органів влади або здійснення інших посягань на життя чи здоров'я ні в чому не винних людей або загрози вчинення злочинних дій з метою досягнення злочинних цілей, про що зазначено у статті 1 Закону України „Про боротьбу з тероризмом”.

Також у зазначений закон, внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну та постійних обстрілів російськими військами цивільних об'єктів на території України, нещодавно було введено поняття "держава-терорист", згідно з яким державою-терористом вважається країна, яка відкрито з використанням власних збройних сил, інших збройних формувань, або приховано з використанням збройних формувань, що діють від імені та (або) на користь такої держави, вчиняє терористичні акти, акти міжнародного тероризму.

На противагу українському законодавству, у міжнародній доктрині існує понад сто різних визначень тероризму, жодна з яких не була визнана єдино правильною. В даний час у міжнародному праві зазвичай використовується визначення, яке Генеральна Асамблея ООН найчастіше вживає у своїх офіційних заявах на тему тероризму. Так, Генеральна Асамблея ООН визначає тероризм як злочинні акти, спрямовані або розраховані на створення обстановки терору серед широких мас, групи осіб або окремих осіб у політичних цілях, які ні за яких умов не можуть бути виправдані, хоч би якими були їх мотиви (політичного, філософського), ідеологічного, расового, етнічного, релігійного чи будь-якого іншого характеру), які можуть наводитися як їхнє виправдання.

У свою чергу термін "країна-спонсор тероризму" у міжнародному праві з'явився завдяки законодавству США, каже адвокат Максим Тютюнников. Згідно з поясненнями на сайті Державного департаменту США "держави-спонсори тероризму" – це ті, які неодноразово надавали підтримку актам міжнародного тероризму.

Що ж до ознак тероризму, то Женевське право 1987 року чітко визначило критерії поняття "державний тероризм ". Ця декларація визначає ознаками тероризму такі явища:

Практики поліцейської держави спрямовані проти своїх громадян: спостереження, розгін зборів, контроль за новинами, побиття, тортури, неправдиві арешти, масові арешти, фальсифіковані звинувачення, показові суди, вбивства. Доставка державою ядерної зброї на територію інших держав, до їх територіальних вод або до міжнародних вод.

Військові маневри та навчання, що проводяться поблизу кордонів іншої держави (особливо зона до 30 км від смуги державного кордону) та становлять загрозу її незалежності та територіальній цілісності.

Атака збройними силами держави має на меті загрозу для цивільного населення, що живе в іншій державі.

Створення та підтримка збройних загонів найманців з метою знищення суверенітету іншої держави. Вбивства та спроби вбивств державних діячів інших держав або національно-визвольних рухів, що направляються державою незалежно від того, чи виконуються вони за допомогою військового удару, спеціальних операцій чи найму агентів. Таємні операції розвідувальних чи інших державних сил, спрямовані на дестабілізацію чи підпорядкування іншої держави, національно-визвольного чи міжнародного мирного руху.

Компанії з дезінформації, створені задля дестабілізацію інших держав.

Продаж зброї, що підтримує продовження регіональних воєн та затримує політичний вирішення конфліктів.

Скасування громадянських права і свободи, положень конституції та законів під приводом протидії тероризму.

Розробка, випробування та розгортання ядерної та космічної зброї, що підвищує ймовірність геноциду та екоциду, прирікає бідних на тривалу бідність і все людство на постійний страх.



"Як бачимо, дії сучасної Росії відповідають майже кожному із цих критеріїв", - зазначив адвокат Максим Тютюнников.

РФ нарощує кількість бомбардувань українських міст, вбиваючи сотні мирних жителів

З початку повномасштабного вторгнення росіяни завдали 17 314 ударів по цивільних об'єктах в Україні та приблизно 300 по військових , повідомили у МВС України. Загалом станом на середину липня 2022 року 95% військових злочинів на території України розслідується силами Національної поліції. Розпочато майже 22 тисячі кримінальних проваджень за фактами військових злочинів, скоєних військовослужбовцями Росії та їх посібниками.

Близько третини всіх ракетних ударів, які РФ завдала протягом тижня, було завдано по цивільних об'єктах. Про це 14 липня повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов. За його словами, окупанти порівняно з минулим тижнем майже в 1,5 раза збільшили кількість авіаударів Україною – з 70 до 118.

При цьому The New York Times ідентифікували понад 2 тисячі боєприпасів, використаних Росією по території України. Журналісти дійшли висновку, що більшість із них належали до некерованих, а 210 ідентифікованих боєприпасів заборонено міжнародними договорами.

Управління верховного комісара ООН з прав людини верифікувало вже 5024 випадки загибелі та 6520 випадків поранення цивільних осіб в Україні з 4:00 24 лютого, коли розпочався збройний напад Росії. За офіційною інформацією ювенальних прокурорів України, станом на 16 липня серед загиблих 353 дитини та понад 662 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

За даними ДСНС станом на 28 червня, з початку війни, у тому числі і внаслідок ворожих атак, в Україні найбільше зруйновано житлових будинків у Донецькій області – 89 342, Київській – 26 192; Харківській - 6157; Миколаївській - 5449; Запорізькій – 3 612 будинків. Повністю зруйновано 21 779 об'єктів та будівель критичної інфраструктури, ще майже 140 тисяч – частково.

За останній місяць Росія особливо посилила обстріли, щодня в українських містах лунають повітряні тривоги, а російські ракети руйнують громадянську інфраструктуру та вбивають мирних жителів. Під обстрілом перебувають Суми, Чернігів, Харків, Дніпро. Тривають бої на Донбасі та Півдні країни. Почастішали й обстріли міста Нікополь, по якому лише за останні дні було випущено десятки ракет. І це далеко не всі міста, які зазнають ворожих обстрілів.

Рано-вранці 26 червня було завдано удару по Шевченківському району Києва, одна з ракет потрапила до дев'ятиповерхового житлового будинку. Загинув 1 чоловік, постраждала його дружина – громадянка Росії. Також з-під завалів вдалося дістати 7-річну дитину. Однак Росія заперечує, що внаслідок ракетного удару постраждала громадянська інфраструктура та мирні люди.

27 червня російські військові завдали ракетного удару по торговому центру "Амстор" у Кременчуці Полтавської області, після обстрілу будівля охопила сильну пожежу. 2 червня у Кременчуці рятувальники перестали розбирати завали ТЦ "Амстор". Внаслідок обстрілу загинула 21 особа та постраждали 66 осіб, з яких 26 осіб госпіталізовано. Також виявлено 29 фрагментів тіл.

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН ухвалити визначення "держави-терориста", визнати обстріл Кременчука Росією терористичним актом та покарати агресора.

29 червня близько 06:30 у м. Миколаїв внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання по п'ятиповерховому житловому будинку з подальшою руйнацією з 3 по 5 поверх. Також зруйновано близько 10 приватних гаражів. Вранці, коли люди спали, Росія випустила до 10 ракет. В результаті чого загинули 8 людей, постраждали 6 людей.

1 липня близько 01:00 у смт Сергіївка у Білгород-Дністровському районі внаслідок ракетного удару сталася часткова руйнація дев'ятиповерхового житлового будинку. В результаті загинула 21 особа (16 осіб – житловий будинок та 5 осіб – база відпочинку, з них 1 дитина), постраждали та були госпіталізовані до лікарні 39 осіб (38 осіб – житловий будинок, з них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку). Врятовано 8 осіб із них 3 дитини (7 осіб – житловий будинок, з них 3 дітей та 1 особа – база відпочинку).

9 липня о 21:17, внаслідок ракетного обстрілу міста Часів Яр Бахмутського району, сталася руйнація двох п'ятиповерхових житлових будинків. Усього виявлено тіла 48 загиблих, серед них 9-річної дитини, врятовано з-під завалів 9 осіб.

11 липня вночі Харків тричі зазнав ракетних обстрілів. Внаслідок обстрілів загинули 3 особи та постраждали 31 особа, з них 2 дітей.

14 липня о 10:45 у Вінниці сталося влучення ворожих ракет у парковку поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний". Станом на 21 липня загинуло 26 осіб (з них 3 дитини), 80 осіб госпіталізовано (з них 3 дитини) із травмами різного ступеня тяжкості. 117 людей направлено на амбулаторне лікування.

Російські військові ввечері, 15 липня, завдали ракетного удару по Дніпру. У місті пролунало кілька потужних вибухів. Внаслідок ракетного обстрілу окупантів загинули 3 людини, поранено ще 15 громадян.

19 липня з самого ранку місто Торецьк зазнало обстрілу , внаслідок влучення снаряда зруйновано двоповерхову будівлю в якій знаходилися люди. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт співробітниками Служби порятунку було виявлено та вилучено тіла 5 загиблих, врятовано з-під завалу 3 особи, одна з яких померла в лікарні.

Станом на 21 липня протягом доби російські окупанти проводили масований обстріл населених пунктів Чугуївського, Богодухівського, Ізюмського районів та Харкова. Внаслідок обстрілів окупантів у Харківській області протягом доби загинуло 4 цивільних. 3 – у Харкові, у тому числі дитина 13 років. 72-річний чоловік у Богодухівському районі. Поранення отримали 11 людей. У Харкові – 3, зокрема дівчинка 15 років. У Чугуївському районі 5 поранених, у Богодухівському – 2, в Ізюмському – 1. До речі, Харків практично щодня зазнає обстрілів, внаслідок яких є постраждалі та жертви.

Росія може поповнити список країн-терористів

Станом на сьогодні Україна та Литва вже визнали Росію державою-спонсором тероризму. Так, 14 квітня 2022 року Верховна Рада України ухвалила закон, яким визнала Росію державою-терористом з тоталітарним неонацистським режимом та заборонила її пропаганду, а також пропаганду акту агресії Росії. 10 травня Сейм Литви одноголосно підтримав резолюцію, яка визнала війну Росії проти України геноцидом українського народу, а Росію – країною, яка підтримує та здійснює тероризм.

У той же день у Сенаті США зареєстрували резолюцію про визнання РФ державою-спонсором тероризму, а наприкінці червня її прийняв Сенат. У разі затвердження цього рішення держсекретарем США Росія виявиться 5-ю країною спонсором тероризму в списку Держдепартаменту, який також включає Кубу (з 1982 року), КНДР (з 1988 року), Іран (з 1984 року) та Сирію (з 1979 року). Однак для США буде важливою також позиція європейських країн, які обережніші у відносинах з Росією, і які, незважаючи на те, що відбувається, намагаються зберігати діалог і певний рівень економічних відносин.

У свій час зі списку були виключені Ірак, Ємен, Судан і Лівія. Варто зазначити, що такі країни, як Сирія та Іран, за всю історію ніколи не були виключені з цього списку і продовжують там перебувати донині. Якщо говорити про Росію, то розмови в сенаті США про її включення до цього списку почалися ще з моменту "справи Скрипалів". Однак зараз вони набули нового значення і великого розголосу. Нірмал Вишневник Юрист EVERLEGAL

Включення РФ до такого переліку тягне за собою жорсткі економічні та політичні санкції, зокрема:

Позбавлення РФ суверенного імунітету в американських судах за військові злочини, злочини проти людяності та інші серйозні порушення міжнародного права, що випливають із незаконного вторгнення та руйнування України. Окрім втрати імунітету від юрисдикції американських судів, держави, які спонсоруються тероризм, піддаються жорстким санкціям: обмеження іноземної допомоги США, заборона на експорт та продаж оборонної продукції, певний контроль за експортом товарів подвійного призначення, додаткові фінансові та інші обмеження, персональні санкції.

Репутаційні ризики для іноземних інвесторів, підприємців, великих компаній, які досі ведуть справи в РФ.

Визнання країни спонсором тероризму призводить не лише до жорстких санкцій світової спільноти, а й ставить під загрозу авторитет будь-якої держави, яка бачитиме подальшу можливість співпраці з такою країною.

Відбувається своєрідна "ізоляція" держави на світовій арені, адже будь-яка прогресивна держава глибше вивчатиме питання співробітництва та ризиків у разі подібного партнерства.

Країна може бути додана до списку держав-спонсорів тероризму лише за наявності принаймні двох прикладів державної підтримки тероризму. У випадку з Росією зробити це не важко. У Росії були тісні зв'язки із країнами, які вже є у списку держав-спонсорів тероризму. Наприклад, вона підтримувала сирійський режим Башара Асада, а російські військові завдавали ударів у Сирії мирним жителям. Крім того, Росія підтримує терористичні організації "ДНР" та "ЛНР" і причетна до збиття рейсу MH-17 на Донбасі у 2014 році. Тобто РФ могла б претендувати на це звання ще до початку повномасштабного вторгнення в Україну. Максим Тютюнников Адвокат

Також осторонь не залишається і громадянське світове співтовариство. Наприклад, 2 липня на нью-йоркській Таймс Сквер відбулася ініційована громадською організацією Razom for Ukraine і підтримана Генконсульством (Consulate General of Ukraine in New York) чергова акція протесту проти кривавої російської агресії з вимогою визнати РФ державою-терористом.

“Ключовим меседжем маніфестації став заклик до світової спільноти щодо визнання Росії державою – спонсором тероризму де-юре, що вона довела де-факто своїми кривавими злочинами, скоєними проти українців, у т.ч. - за останній тиждень”, - йдеться у повідомленні.

Партнер LCF Law Group, керівник практики корпоративного права, М&А та антимонопольного права Сергій Бенедисюк вважає, що єдиного уніфікованого підходу до процедури визнання РФ як держави-спонсора тероризму немає.

Очікуємо на прийняття відповідного рішення США, оскільки інші держави зможуть координувати та імплементувати свої дії в цьому напрямку, спираючись на дії США. Ухвалення відповідного рішення на рівні Європейського Союзу та ООН залежить від загальної геополітичної картини світу, тому очікувати такого рішення найближчим часом не варто. Сергій Бенедисюк Партнер LCF Law Group, керівник практики корпоративного права, М&А та антимонопольного права

Юрист EVERLEGAL Нірмал Вишневник додав, що у разі визнання РФ державою-спонсором тероризму, окрім накладання нових санкцій, це значно посилить економічний ефект від існуючих. А також буде стримуючим фактором для інших країн від торгівлі з Росією та потужним сигналом дотримуватись відповідного санаційного режиму.

За його словами, це не зможе зупинити повномасштабну агресію РФ, однак у перспективі значно послаблюватиме економіку РФ і знижуватиме її здатність до ведення війни.