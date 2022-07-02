В Одесской области завершили разбор завалов многоэтажки и базы отдыха

Вечером 2 июля в пгт Сергеевка Белгород-Днестровского района Одесской области спасатели завершили разбор завалов в девятиэтажном жилом доме и трехэтажном здании базы отдыха, по которым оккупанты нанесли ракетный удар ночью 1 июля.

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Об этом сообщило Министерство внутренних дел Украины.

По официальной информации ведомства, в результате атаки погибли 20 человек, из них 16 – в жилом доме, 4 – на базе отдыха. Среди погибших есть один ребенок. 38 человек пострадали (37 человек – жилой дом, из них 6 детей и 1 человек – база отдыха). Всех их госпитализировали.

Сотрудники ГСЧС спасли 8 человек из них 3 ребенка. На месте происшествия также работали психологи.

Напомним, российский самолет стратегической авиации Ту-22 1 июля, в 01:00 запустил три ракеты Х-22 по многоэтажному дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области.

В результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. Также частично разрушены трехэтажное и четырехэтажное здания базы отдыха.