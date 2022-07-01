РФ ударила ракетами по Одесской области: 17 человек погибли

Российские военные 1 июля, в 01:00 нанесли ракетный удар по многоэтажному дому и базе отдыха в Белгород-Днестровском районе Одесской области. По состоянию на 07:00 известно о 17 погибших в результате атаки.

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Об этом сообщает ГСЧС и спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в эфире телемарафона.

В результате ракетного удара произошло частичное разрушение девятиэтажного жилого дома. Впоследствии возник пожар в пристроенном к нему магазине на площади около 20 м кв.

Ракетным ударом россияне частично разрушили трехэтажное и четырехэтажное здание базы отдыха. По словам Братчука, по состоянию на 07:00 известно, что в много этажном доме погибли 14 человек, на базе отдыха — 3. Среди погибших есть дети. Еще 30 человек получили травмы.

"Подразделениями ГСЧС из-под завалов спасены 7 человек (из них 3 ребенка). Работы продолжаются", - добавили в ГСЧС.

Отметим, что накануне в результате действий ВСУ войска российских оккупантов оставили свои позиции на острове Змеиный. С отходом российской армии из посёлка Белое Измаильского района, который находится на острове Змеиный, оккупантов на территории Одесской области больше не осталось.

Ранее ВС РФ запустили ракеты Х-22 по Одесской области 27 мая с применением самолетов стратегической авиации Ту-22М. Тогда от российской агрессии пострадали 6 человек, среди которых 1 ребенок.