РФ вдарила ракетами по Одещині: 17 людей загинули

Російські військові 1 липня, о 01:00 завдали ракетного удару по багатоповерховому будинку та базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області. Станом на 07:00 відомо про 17 загиблих внаслідок атаки.

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Про це повідомляє ДСНС та речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ефірі телемарафону.

Внаслідок ракетного удару сталася часткова руйнація дев'ятиповерхового житлового будинку. Згодом виникла пожежа в прибудованому до нього магазині на площі близько 20 м кв.

Ракетним ударом росіяни частково зруйнували триповерхову та чотириповерхову будівлю бази відпочинку. За словами Братчука, станом на 07:00 відомо, що у багатоповерховому будинку загинуло 14 осіб, на базі відпочинку — 3. Серед загиблих є діти. Ще 30 людей отримали травми.

"Підрозділами ДСНС з-під завалів врятовано 7 осіб (з них 3 дитини). Роботи продовжуються", - додали в ДСНС.

Зазначимо, що напередодні внаслідок дій ЗСУ війська російських окупантів залишили свої позиції на острові Зміїний. З відходом російської армії із селища Біле Ізмаїльського району, що знаходиться на острові Зміїний, окупантів на території Одеської області більше не залишилося.

Раніше ЗС РФ запустили ракети Х-22 на Одещині 27 травня із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. Тоді від російської агресії постраждали 6 людей, серед яких 1 дитина.