Окупанти завдали ракетного удару по Одеській області: постраждали 6 мирних жителів

Вранці 27 травня ЗС РФ завдали ракетного удару по Одеській області із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-22М. За попередньою інформацією, від російської агресії постраждали 6 осіб, серед яких 1 дитина.

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Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Він розповів, що ціллю ракетного удару цього разу стали будинки та господарські приміщення мирних жителів. Назву населеного пункту Братчук не уточнив.

"Руйнування та пожежа. Загальна площа близько 500 м 2. Попередньо постраждали 6 осіб, серед них - 1 дитина. Інші подробиці ворожого обстрілу - згодом", - додав речник Одеської ОВА.

У ОК "Південь" уточнили, що після ліквідації пожежі слідчо-оперативна група Національної поліції розпочне роботу.

Раніше, вдень 20 червня, протягом трьох годин російські війська завдали по півдні країни масованого ракетного удару 14 ракетами. Тоді внаслідок влучення ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежу на площі понад 300 квадратних метрів було оперативно ліквідовано рятувальниками. Постраждалих серед цивільного населення немає.