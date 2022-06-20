Одеса під обстрілом: Росія за три години нанесла 14 ракетних ударів по півдню України

Вдень 20 червня протягом трьох годин російські війська нанесли по півдню країни масований ракетний удар 14 ракетами. Про це повідомляє Одеська міська рада з посиланням на оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил Україні.

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"В безсилий злобі на успіхи наших військ, рашисти гатили по Очакову, по гирлу Дуная, по Білгород-Дністровському району Одещини і по самій Одесі. В області та в передмісті Очакова пошкоджено сільськогосподарські площі", - повідомили військові.

Також зазначається, що в Одесі внаслідок влучання ракети вигорів логістичний продовольчий склад. Пожежа на площі понад 300 квадратних метрів була оперативно ліквідована рятувальниками. Постраждалих серед цивільного населення нема.

Нагадаємо також, що зранку в ОК "Південь" повідомили, що Росія запустила крилаті ракети типу "Онікс" з берегового ракетного комплексу, що розташований в окупованому нею Криму.

Фото: Об'єднаний коордінаційний прес-центр сил оборони півдня України Фото: Об'єднаний коордінаційний прес-центр сил оборони півдня України Фото: Об'єднаний коордінаційний прес-центр сил оборони півдня України Фото: Об'єднаний коордінаційний прес-центр сил оборони півдня України Фото: Об'єднаний коордінаційний прес-центр сил оборони півдня України Фото: Об'єднаний коордінаційний прес-центр сил оборони півдня України Фото: Об'єднаний коордінаційний прес-центр сил оборони півдня України

Зокрема, вночі була спроба вдарити по Білгород-Дністровському району, а ранком - по самій Одесі. Українські військові заявили, що в обох випадках силами протиповітряної оборони ракети були знищені в повітрі.

В Міністерстві оборони Росії ж заявили, що ракетою "Онікс" з берегового комплексу "Бастіон" нанесли удар по аеродрому в Арцизі Одеської області, нібито знищивши станцію управління безпілотниками Bayraktar TB2 та два самих БПЛА.