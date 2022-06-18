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Суспільство
Дата публікації

Пляжний сезон в Одесі все ж таки відкриється, але з обмеженнями

Пляжний сезон в Одесі все ж таки відкриється, але з обмеженнями
Фото: Delo.ua

Керівництво міста разом із ДСНС планують частково відкрити одеське узбережжя для відпочинку. Наразі відбувається відбір безпечних для купання місць.

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Про це повідомив голова МВС Денис Монастирський.

У той же час, коли такі ділянки відкриють для пляжного відпочинку – поки що невідомо.

Також, за словами Монастирського, Україна може отримати підводні дрони для розмінування річок та озер.

Західні партнери вже найближчим часом можуть надати українським саперам підводні дрони для розмінування водойм.

Нагадаємо, що пляжний сезон у Києві поки що не відкриватимуть.