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Общество
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Пляжный сезон в Одессе все-таки откроется, но с ограничениями

Пляжный сезон в Одессе все-таки откроется, но с ограничениями
Фото: Delo.ua

Руководство города вместе с ГСЧС планируют частично открыть одесское побережье для отдыха. Сейчас проходит отбор безопасных для купания мест.

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Об этом сообщил глава МВД Денис Монастырский.

В то же время, когда такие участки откроют для пляжного отдыха - пока неизвестно.

Также, по словам Монастырского, Украина может получить подводные дроны для разминирования рек и озер.

Западные партнеры уже в ближайшее время могут предоставить украинским саперам подводные дроны для разминирования водоемов.

Напомним, что пляжный сезон в Киеве пока не будут открывать.