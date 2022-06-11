На одесском побережье мужчину разорвало взрывом на глазах у семьи (ВИДЕО)

На одном из пляжей Одесской области погиб мужчина, подорвавшийся на "неизвестном предмете" во время купания в море. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

"Семья, несмотря на запрет, пришла отдыхать на побережье. Пока мать с сыном раскладывали вещи, отец решил измерить глубину и температуру воды. Через несколько минут в воде раздался взрыв", - говорится в сообщении.

Как отмечают, в свою очередь, в Главном управлении полиции в Одесской области, речь идет о 50-летнем житель Донецкой области. Глава семьи погиб на глазах у жены, сына и товарища. Последний чудом не пострадал, поскольку пошел купаться вместе с потерпевшим.

На место выехала следственно-оперативная группа территориального подразделения полиции и взрывотехники. Устанавливаются полные обстоятельства происшествия, решается вопрос о внесении в Единый реестр досудебных расследований сведений по части 1 статьи 115 Уголовного кодекса (преднамеренное убийство) с пометкой "несчастный случай".

При этом спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук ранее заявил, что речь идет о "вражеской мине, которую сорвало с якоря" и вынесло на побережье Одесщины.

"Она была обнаружена в 20 метрах от берега. Мина сдетонировала прямо в море, вероятно, после столкновения с другим предметом. Какие еще необходимы доказательства того, что в этом году в Черном море купаться опасно?!" – написал он в соцсетях.

Напомним, что еще в начале мая власти Одесской области предупредили, что от купания в море нынешнего года гражданам, очевидно, придется отказаться из-за того, что побережье было заминировано во избежание высадки российского военного десанта, а в самом море также плавают мины.