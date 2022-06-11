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На одеському узбережжі чоловіка розірвало вибухом на очах у родини (ВІДЕО)
На одному з пляжів Одеської області загинув чоловік, що підірвався на "невідомому предметі" під час купання в морі. Про це повідомляє оперативне командування "Південь" Сухопутних військ Збройних сил України.
"Родина, незважаючи на заборону, прийшла відпочивати на узбережжя. Поки мати із сином розкладали речі, батько вирішив заміряти глибину і температуру води. За кілька хвилин у воді пролунав вибух", - йдеться у повідомленні.
Як зазначають, в свою чергу, у Головному управлінні поліції в Одеській області, йдеться про 50-річного мешканця Донеччини. Голова родини загинув на очах у дружини, сина та товариша. Останній дивом не постраждав, адже пішов купатися разом з потерпілим.
На місце виїхала слідчо-оперативна група територіального підрозділу поліції та вибухотехніки. Встановлюються повні обставини події, вирішується питання про внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу (умисне вбивство) з поміткою "нещасний випадок".Підписуйтеся на наш YouTube канал
При цьому спікер Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук заявив, що йдеться про "ворожу міну, яку зірвало з якоря" та винесло до узбережжя Одещини.
"Вона була виявлена в 20 м від берега. Міна здетонувала просто у морі, вірогідно, після зіткнення з іншим предметом. Які ще необхідно докази того, що цього року у Чорному морі купатися небезпечно?!" - написав він у соцмережах.
Нагадаємо, що ще на початку травня влада Одеської області попередила, що від купання в морі нинішнього року громадянам, очевидно, доведеться відмовитися через те, що узбережжя було заміноване, аби уникнути висадки російського військового десанту, а в самому морі також плавають міни.