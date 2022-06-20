Одесса под обстрелом: Россия за три часа нанесла 14 ракетных ударов по югу Украины

Днем 20 июня в течение трех часов российские войска нанесли по югу страны массированный ракетный удар 14 ракетами. Об этом сообщает Одесский городской совет со ссылкой на оперативное командование "Юг" Сухопутных войск Вооруженных сил Украины.

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"В бессильной злобе на успехи наших войск рашисты били по Очакову, по устью Дуная, по Белгород-Днестровскому району Одесщины и по самой Одессе. В области и в пригороде Очакова повреждены сельскохозяйственные площади", - сообщили военные.

Также отмечается, что в Одессе в результате попадания ракеты выгорел логистический продовольственный склад. Пожар на площади более 300 квадратных метров был оперативно ликвидирован спасателями. Пострадавших среди гражданского населения нет.

Напомним также, что утром в ОК "Юг" сообщили, что Россия запустила крылатые ракеты типа "Оникс" с берегового ракетного комплекса, расположенного в оккупированном ею Крыму.

Фото: совместный координационный пресс -центр сил обороны юга Украины Фото: совместный координационный пресс -центр сил обороны юга Украины Фото: совместный координационный пресс -центр сил обороны юга Украины Фото: совместный координационный пресс -центр сил обороны юга Украины Фото: совместный координационный пресс -центр сил обороны юга Украины Фото: совместный координационный пресс -центр сил обороны юга Украины Фото: совместный координационный пресс -центр сил обороны юга Украины

В частности, ночью была попытка ударить по Белгород-Днестровскому району, а утром – по самой Одессе. Украинские военные заявили, что в обоих случаях силами противовоздушной обороны ракеты были уничтожены в воздухе.

В Министерстве обороны России же заявили, что ракетой "Оникс" с берегового комплекса Бастион нанесли удар по аэродрому в Арцизе Одесской области, якобы уничтожив станцию управления беспилотниками Bayraktar TB2 и два самых БПЛА.