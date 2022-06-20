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В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы

В Одессе прогремели взрывы, в городе и области объявлена воздушная тревога. Об этом в своем телеграм-канале сообщает "Суспильне Одесса" 

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После взрыва видно облако дыма.

В свою очередь телеграм-канал Думская также сообщает, что в городе был слышен второй взрыв.

Других подробностей не сообщается.

Напомним, ночью 20 июня, силы противовоздушной обороны уничтожили две ракеты, которыми оккупанты пытались атаковать Одесскую область.