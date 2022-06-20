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В Одесі прогриміли вибухи
В Одесі прогриміли вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє "Супільне Одеса"
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Після вибуху видно хмару диму.
У свою чергу телеграм-канал Думська також повідомляє, що у місті було чутно другий вибух.
Інших подробиць не повідомляється.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, вночі 20 червня сили протиповітряної оборонизнищили дві ракети, якими окупанти намагалися атакувати Одеську область.