В Одесі прогриміли вибухи, у місті та області оголошено повітряну тривогу. Про це у своєму телеграм-каналі повідомляє "Супільне Одеса"

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Після вибуху видно хмару диму.

У свою чергу телеграм-канал Думська також повідомляє, що у місті було чутно другий вибух.

Інших подробиць не повідомляється.

Нагадаємо, вночі 20 червня сили протиповітряної оборонизнищили дві ракети, якими окупанти намагалися атакувати Одеську область.