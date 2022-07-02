На Одещині завершили розбір завалів багатоповерхівки та бази відпочинку

Увечері 2 липня у смт Сергіївка Білгород-Дністровського району Одеської області рятувальники завершили розбір завалів у дев'ятиповерховому житловому будинку та триповерховій будівлі бази відпочинку, по яких окупанти завдали ракетного удару вночі 1 липня.

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Про це повідомило Міністерство внутрішніх справ України.

За офіційною інформацією відомства, внаслідок атаки загинули 20 людей, з них 16 – у житловому будинку, 4 – на базі відпочинку. Серед загиблих є одна дитина. 38 осіб постраждали (37 осіб – житловий будинок, із них 6 дітей та 1 особа – база відпочинку). Усіх їх шпиталізували.

Співробітники ДСНС врятували 8 осіб із них 3 дитини. На місці події також працювали психологи.

Нагадаємо, російський літак стратегічної авіації Ту-22 1 липня о 01:00 запустив три ракети Х-22 по багатоповерховому будинку та базі відпочинку у Білгород-Дністровському районі Одеської області.

Внаслідок ракетного удару сталася часткова руйнація дев'ятиповерхового житлового будинку. Також частково зруйновано триповерхову та чотириповерхову будівлі бази відпочинку.