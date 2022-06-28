Зеленский призвал ООН признать обстрелы Кременчуга Россией террористическим актом

Президент Украины Владимир Зеленский призвал ООН принять определение государства-террориста, признать обстрелы Кременчуга Россией террористическим актом и наказать агрессора.

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Об этом президент заявил во время заседания Совбеза ООН, передает Европейская правда.

"К сожалению, сегодня ООН не имеет юридического определения террористического государства, но, так или иначе, нужно обеспечить этот статус юридически на уровне Организации и наказывать любые государства-террористы", - говорит он.

По словам президента, после ударов по Кременчугу должно быть принято решение, что это - террористический акт.

"ООН должен получить юридические права наказывать страны-террористы. Призываю лишить Россию голоса в Генассамблее ООН и она не имеет права оставаться в Совбезе", - заявил Зеленский.

Напомним, что 27 июня российские кафиры нанесли ракетный удар по ТРЦ в Кременчуге. По состоянию на 28 июня сообщается о 18 погибших и десятках раненых людей, которые во время обстрела находились в ТРЦ "Амстор".