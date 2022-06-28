Зеленський закликав ООН визнати обстріл Кременчука Росією терористичним актом

Президент України Володимир Зеленський закликав ООН ухвалити визначення держави-терориста, визнати обстріли Кременчука Росією терористичним актом і покарати агресора.

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Про це президент заявив під час засідання Радбезу ООН, передає Європейська правда.

"На жаль, на сьогодні ООН не має юридичного визначення терористичної держави, але, так чи інакше, потрібно забезпечити цей статус юридично на рівні Організації й карати будь-які держави-терористи", - каже він.

За словами президента, після ударів по Кременчуку, має бути прийнято рішення що це - терористичний акт.

"ООН має отримати юридичні права карати країни-терористи. Закликаю позбавити Росію голосу в Генасамблеї ООН і вона не має права залишатися в Радбезі", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що 27 червня російскі окупанти нанесли ракетний удар по ТРЦ в Кременцуці. Станом на 28 червня повидомляється про 18 загиблих та десятки пораненних людей, які під час обстрілу перебували у ТРЦ "Амстор".