У Кременчуці оголосили триденну жалобу за загиблими від ракетного удару по ТРЦ

Мерія Кременчука оголосила жалобу 28, 29 та 30 червня за загиблими внаслідок ракетного удару по торгово-розважальному центру "Амстор". Про це на Facebook написав мер Кременчука Віталій Малецький.

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"28, 29 та 30 червня у місті оголошено триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару по ТЦ "Амстор", - написав він.

За його словами, у День Конституції у Кременчуці державні прапори будуть приспущені. Також у ці дні забороняється проведення будь-яких розважальних заходів.

"Висловлюю щирі співчуття рідним і близьким загиблих. Те, що сталося, - це найбільша трагедія в сучасній історії Кременчука. Кременчуцька громада вимагає притягнути до відповідальності винних у розв'язанні війни та нападі на мирних громадян", - написав Малецький.

Нагадаємо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці російська ракета влучила в ТРЦ "Амстор". В результаті ТРЦ спалахнув. Станом на ранок 28 червня кількість загиблих досягла 18 людей, одна з них померла в лікарні.