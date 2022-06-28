В Кременчуге объявили трехдневный траур за погибшими от ракетного удара по ТРЦ

Мэрия Кременчуга объявила траур 28, 29 и 30 июня за погибшими в результате ракетного удара по торгово-развлекательному центру “Амстор”. Об этом на Facebook написал мэр Кременчуга Виталий Малецкий.

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"28, 29 и 30 июня в городе объявлен трехдневный траур по погибшим в результате ракетного удара по ТЦ "Амстор", - написал он.

По его словам, в День Конституции в Кременчуге государственные флаги будут приспущены. Также эти дни запрещается проведение каких-либо развлекательных мероприятий.

"Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибших. Произошедшее – это самая большая трагедия в современной истории Кременчуга. Кременчугская община требует привлечь к ответственности виновных в развязывании войны и нападении на мирных граждан", — написал Малецкий.

Напомним, 27 июня в 15:50 в Кременчуге российская ракета попала в ТРЦ "Амстор". В результате ТРЦ загорелся. По состоянию на утро 28 июня число погибших достигло 18 человек, один из них скончался в больнице.