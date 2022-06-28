Количество погибших от ракетного удара в Кременчуге выросло до 18 человек

В результате обстрела российской армией ТРЦ в Кременчуге количество погибло 18 человек. Один из них погиб в больнице. Об этом сообщает государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

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"28 июня поисково-спасательные работы продолжаются, осуществляется разборка поврежденных строительных конструкций с помощью тяжелой инженерной техники и средств малой механизации. В результате обстрела торгового центра погибли 18 человек (из которых 1 человек умер в больнице)", - сказано в сообщении.

Согласно ему, за медицинской помощью обратилось 59 человек, из них 25 были госпитализированы в больницу интенсивного лечения Кременчуга.

Координацию мероприятий на месте происшествия осуществляет Штаб по ликвидации последствий чрезвычайной ситуации.

Местными органами власти организовано всестороннее обеспечение вовлеченных в ликвидацию последствий обстрела сил и средств.

Напомним, 27 июня в 15:50 в Кременчуге в результате ракетного обстрела произошло попадание в одноэтажное здание торгового центра с последующим горением.