Кількість загиблих від ракетного удару у Кременчуці зросла до 18 осіб

Внаслідок обстрілу російською армією ТРЦ у Кременчуці кількість загинуло 18 осіб. Один із них загинув у лікарні. Про це повідомляє державна служба з надзвичайних ситуацій.

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"28 червня пошуково-рятувальні роботи продовжуються, здійснюється розбирання пошкоджених будівельних конструкцій за допомогою важкої інженерної техніки та засобів малої механізації. Внаслідок обстрілу торгового центру загинули 18 осіб (з яких 1 особа померла у лікарні)", - сказано в повідомленні.

Згідно з ним, за медичною допомогою звернулося 59 осіб, з них 25 було госпіталізовано до лікарні інтенсивного лікування Кременчука.

Координацію заходів на місці події здійснює Штаб щодо ліквідації наслідків надзвичайної ситуації.

Місцевими органами влади організовано всебічне забезпечення залучених до ліквідації наслідків обстрілу сил та коштів.

Нагадаємо, 27 червня о 15:50 у Кременчуці внаслідок ракетного обстрілу сталося влучання до одноповерхової будівлі торговельного центру з подальшим горінням.