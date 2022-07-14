Россия должна быть официально признана государством-террористом - Зеленский

Президент Владимир Зеленский отметил, что ни одно государство мира не представляет такой террористической угрозы, как Россия, и не позволяет себе ежедневно уничтожать крылатыми ракетами и реактивной артиллерией мирные города и обычную человеческую жизнь.

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Об этом глава государства сказал в своем вечернем видеообращении.

Он отметил, что Россия должна быть официально признана государством-террористом. В результате только одного ракетного удара по Виннице убиты 23 человека. Трое детей до десяти лет. И это еще не окончательное количество. Разбор завалов продолжается. В списке пропавших без вести – десятки человек. Среди госпитализированных тяжело ранены.

"Россия оборвала жизнь мирных граждан как раз в то время, когда в Нидерландах, в Гааге, проходила конференция по российским военным преступлениям. Никакая другая террористическая организация не позволяла себе такую дерзость - снова убивать, когда международное сообщество обсуждает предыдущие преступления", - сказал президент.

Зеленский добавил, что Россия показала этим свое отношение и к международному праву, и к Европе, и ко всему цивилизованному миру.

"Хочу, чтобы эта команда того "сосуда", из которого вылетели "Калибры" по Виннице сегодня, знала, что тюрьма - это лучшее, что ожидает", - подчеркнул глава государства.

Напомним, российские оккупационные войска 14 июля в 10:45 из акватории Черного моря запустили крылатые ракеты "Калибр" по Виннице. Под удар попала парковка вблизи девятиэтажного Дома быта "Юбилейный", также полностью разрушен расположенный рядом медицинско-диагностический центр.

По состоянию на 22:00, известно о 23 погибших, среди которых трое детей. В то же время медики госпитализировали 66 человек, в тяжелом состоянии 34 человека, 5 человек - в критическом.