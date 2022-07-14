Росія має бути офіційно визнана державою-терористом - Зеленський

Президент Володимир Зеленський наголосив, що жодна держава світу не становить такої терористичної загрози, як Росія, та не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами й реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя.

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Про це голова держави сказав у своєму вечірньому відеозверненні.

Він зазначив, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Внаслідок лише одного ракетного удару Вінниці вбито 23 людини. Троє дітей до десяти років. І це ще не остаточна кількість. Розбір завалів триває. У списку безвісно зниклих – десятки людей. Серед госпіталізованих є важкопоранені.

"Росія обірвала життя мирних громадян якраз у той час, коли в Нідерландах, у Гаазі, відбувалася конференція щодо російських воєнних злочинів. Жодна інша терористична організація не дозволяла собі таку зухвалість – знову вбивати, коли міжнародна спільнота обговорює попередні злочини", - сказав президент.

Зеленський додав, що Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до всього цивілізованого світу.

"Хочу, щоб ця команда тієї "посудини", з якої вилетіли "Калібри" по Вінниці сьогодні, знала, що тюрма - це найкраще, що їх очікує", - наголосив глава держави.

Нагадаємо, російські окупаційні війська 14 липня о 10:45 з акваторії Чорного моря запустили крилаті ракети "Калібр" по Вінниці. Під удар потрапила парковка поблизу дев'ятиповерхового Будинку побуту "Ювілейний", також повністю зруйновано медично-діагностичний центр, розташований поряд.

Станом на 22:00, відомо про 23 загиблих, серед яких троє дітей. Водночас медики госпіталізували 66 осіб, у важкому стані перебуває 34 особи, 5 осіб - у критичному.